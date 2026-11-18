تباشر النيابة العامة بمركز العدوة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التحقيق في واقعة وفاة طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا بقرية بني وركان، إثر تناولها قرص حفظ الغلال السام، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين أهالي القرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من المقدم بلال الجنايني، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، يفيد بوصول جثمان فتاة تُدعى «أ. ر»، 16 عامًا، إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، عقب وفاتها إثر تناول مادة سامة.

وبانتقال الجهات المختصة، جرى إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت ندب مفتش صحة المركز، الدكتور خلف رياض، لمناظرة الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وكشف تقرير مفتش الصحة عن عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.

وأوضح التقرير أن الوفاة يُشتبه في ارتباطها بتناول قرص حفظ الغلال السام، مع عدم وجود شبهة جنائية ظاهرة، لحين ورود نتائج التحريات والفحوص الطبية المختصة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الوفاة وأسبابها.