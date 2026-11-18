اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تقديم قرض جديد بقيمة 45 مليار يورو (49.5 مليار دولار) لأوكرانيا للمساعدة في سد فجوة ‌تمويلية تبلغ 70 مليار يورو للعام المقبل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد ⁠القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الحرب، وفقاً لوكالة رويترز.

وتأتي الخطوة المقترحة، التي تتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرض مماثل بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وافق عليه قادة التكتل في نهاية العام الماضي لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل: "بعد مرور خمس ‌سنوات ⁠على اندلاع هذه الحرب العدوانية، تقف أوروبا متحدة. ونحن ملتزمون كما كنا دائما بدعم أوكرانيا في الحرب والسلم".

وأضافت فون دير لاين أنه من المتوقع أن يقدم شركاء كييف الدوليون ⁠الآخرون بقية الأموال لسد فجوة التمويل في العام المقبل.

واقترحت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، أن ⁠ينفق ما يصل إلى 25 مليار يورو من القرض الجديد على المساعدات العسكرية وما يصل إلى 20 ⁠مليار يورو على دعم الميزانية العامة.

وقال مسؤولون إن المفوضية الأوروبية ستقترض نيابة عن الاتحاد الأوروبي من الأسواق الدولية لتمويل القرض.