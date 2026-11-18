حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة من التداعيات الإنسانية للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في محيط ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» بالمحافظة الوسطى، ولا سيما في المناطق القريبة من مخيم النصيرات، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية النازحين ومراكز الإيواء، ووقف استهداف المناطق المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان، مساء الأربعاء، إن العمليات العسكرية في محيط المربعات السكنية (660 و661 و666)، بالتزامن مع إغلاق ممر صلاح الدين وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين، تهدد حياة عشرات الآلاف من النازحين، وتنذر بموجات نزوح جديدة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وانعدام أماكن الإيواء الآمنة.

وحذّرت من المخاطر المترتبة على استهداف المناطق المحيطة بمراكز الإيواء والمخيمات القريبة من مواقع العمليات العسكرية، والتي تضم آلاف الأسر، بينهم أطفال ونساء وفئات أكثر عرضة للمخاطر.

آلاف النازحين مهددون بفقدان المأوى

وكشفت الوزارة أن بيانات مراكز الإيواء المسجلة في المناطق المتأثرة والمجاورة لها تشير إلى وجود آلاف المواطنين المهددين بفقدان مساكنهم وخدمات الإغاثة الأساسية.

ووفقًا للبيانات، تتوزع أعداد المقيمين في المراكز الستة على النحو التالي:

مركز الحداد، عند حدود المربع 660: يضم 603 أفراد من 129 أسرة.

مركز الوتين في النصيرات، بالمربع 661: يضم 400 فرد من 87 أسرة.

مركز سنابل الأمل في النصيرات، بالقرب من المربع 661: يضم 639 فردًا من 137 أسرة.

مخيم الدعوة في النصيرات، بالمربع 661: يضم 649 فردًا من 150 أسرة.

مخيم حميدية في النصيرات، عند حدود المربع 661: يضم 306 أفراد من 67 أسرة.

مركز العز بن عبد السلام في النصيرات، بالمربع 661: يضم 258 فردًا من 60 أسرة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المقيمين في هذه المراكز يبلغ 2855 فردًا ينتمون إلى 630 أسرة، إضافة إلى 2405 أفراد من 235 أسرة في محيط مراكز الإيواء، ما يرفع عدد الأشخاص المعرضين للخطر إلى 5260 شخصًا.

وأكدت أن استمرار العمليات العسكرية يهدد سلامة هؤلاء النازحين، ويعيق عمل الطواقم الإنسانية والإغاثية وقدرتها على تقديم المساعدات.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف استهداف المناطق المدنية، وتوفير الحماية للنازحين ومراكز الإيواء والعاملين في المجال الإغاثي.

كما دعت إلى إعادة فتح ممر صلاح الدين وتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، تضمن حرية حركة المواطنين وتتيح وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية دون عوائق، مطالبة المؤسسات الدولية برفع مستوى الاستجابة الطارئة وتوفير مستلزمات الإيواء تحسبًا لأي موجات نزوح جديدة.

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» أن العملية العسكرية الإسرائيلية في وسط قطاع غزة، وتقدم الآليات العسكرية غرب «الخط الأصفر»، إلى جانب إجبار سكان شمال شرقي مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم، تمثل تطورًا خطيرًا وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية على تطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء، إن أوامر الإخلاء القسري وتهجير آلاف المواطنين تحت التهديد والقصف تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن التحركات العسكرية وأوامر الإخلاء تسهم في تضييق المساحة المتاحة للسكان داخل القطاع، معتبرة أن التصعيد يأتي في سياق محاولة الحكومة الإسرائيلية تحويل الأزمات الداخلية إلى مزيد من العمليات العسكرية في غزة.

وحذّرت الحركة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، في ظل الحصار ونقص الغذاء والانهيار الواسع للخدمات الأساسية.

وحمّلت «حماس» الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية المسئولية عن تداعيات العملية العسكرية وما قد يترتب عليها من انتهاكات بحق المدنيين، كما انتقدت موقف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مطالبة بتحرك عاجل لوقف العمليات العسكرية وتوفير الحماية للسكان.