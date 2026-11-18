قالت نقابة التمريض في غزة إن 1700 من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى حماية العاملين في المستشفيات والتحرك لكشف مصير زملائهم المفقودين.

ويأتي نداؤها بعد أقل من أسبوع على غارة إسرائيلية أصابت مبنى الجراحة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، واستشهد فيها ستة فلسطينيين، بينهم طبيب جرّاح وطفل.

وأوضحت النقابة، في بيان نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن الأطباء والممرضين يواصلون رعاية المرضى واستقبال الجرحى رغم تواصل القصف والنقص الحاد في الإمكانات الطبية.

ووصفت الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المنظومة الصحية بأنه شامل، محذّرة من أنه يهدد حياة أكثر من 21 ألف مريض يحتاجون بصورة عاجلة إلى العلاج خارج غزة.

وطالبت النقابة بوقف الاستهداف المباشر للمنشآت الطبية والمساعدة في إعادة بناء المستشفيات.

وأظهر الهجوم على مجمع ناصر في 12 نوفمبر الجاري ما يعنيه قصف مستشفى واحد للمرضى في جنوب القطاع، فالمجمع هو المستشفى الرئيسي الذي تُحال إليه الحالات الطارئة والجراحية والتخصصية في الجنوب، ويخدم نحو 1.3 مليون شخص، وفق منظمة «أطباء بلا حدود».

وأفادت المنظمة، أن الغارة أخرجت أقسام الطوارئ والأشعة والمختبر والعمليات من الخدمة عقب الهجوم، وأن فريقها اضطر إلى إجراء عمليات جراحية في مبنى آخر لثلاثة مصابين، بينهم طبيبان.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من تعثّر نقل الأطباء والممرضين والفنيين من أماكن إقامتهم إلى المستشفيات، وقالت إن توقف وسائل النقل التي تعتمد عليها الكوادر يهدد بشلل غرف العمليات ووحدات العناية المركزة، حتى في المستشفيات التي ما زالت تستقبل المرضى.

وبالنسبة إلى المرضى الذين تعذّر توفير علاجهم داخل القطاع، قدّرت وزارة الصحة أن إجلاء نحو 21 ألف مريض وجريح كانوا على قوائم الانتظار سيستغرق أربع سنوات إذا استمرت وتيرة السفر التي استندت إليها في تقديرها.

وتوضح أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» وتيرة خروج المرضى في إحدى الفترات الأخيرة، فبين 28 أكتوبر و3 نوفمبر، تمكّن 149 مريضا فقط، بينهم 46 طفلا، من مغادرة غزة للعلاج عبر معبرَي رفح وكرم أبو سالم.