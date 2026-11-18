صدرت مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أمس الثلاثاء، تحت عنوان "عديني يا أمريكا"، عن دار النشر الأمريكية "ليتل براون كومباني"، ويروي بايدن في فصولها الأحداث والمواقف والقضايا التي صاحبت ولايته الرئاسية التي امتدت أربع سنوات، وبدأت في أعقاب انتخابات مضطربة لم يشهد التاريخ الأمريكي لها مثيلا؛ بعدما رفض منافسه آنذاك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالهزيمة، مشككا في العملية الانتخابية ونزاهتها، إلى حد دفع أنصاره إلى اقتحام مبنى الكابيتول خلال جلسة التصديق على فوز بايدن رئيسا منتخبا للبلاد.

أما مشهد الختام، فلم يكن أقل اضطرابا؛ إذ انسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، عقب أدائه الكارثي في المناظرة التي جمعته بترامب، الذي كان يسعى للعودة إلى البيت الأبيض، ليقرر بايدن تسليم راية استكمال السباق إلى نائبته كامالا هاريس قبل أشهر قليلة من الانتخابات، لكنها لم تنجح في الفوز، وتمكن ترامب من الثأر لهزيمته في انتخابات 2020، محققا انتصارا حاسما على بايدن ونائبته.

وعد أمريكا

يستهل جو بايدن مقدمة مذكراته بالتعبير عن امتنانه للولايات المتحدة، قائلا: "كنت محظوظا بأنني وُلدت في بلد يمكن فيه لطفل من مدينة سكرانتون بولاية بنسلفانيا، يعاني التلعثم، أن يكبر ويصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.. لم تكن عائلتي تملك المال أو النفوذ، لكننا كنا نؤمن بما تمثله هذه البلاد من وعود وآفاق.. كنا نؤمن بالعقيدة الأمريكية التي تقر بأن جميع الرجال والنساء خُلقوا متساوين، وكنا نؤمن بالقيم الأمريكية الراسخة، القائمة على الصدق والنزاهة، وتكافؤ الفرص، وعدم إفساح أي مجال للكراهية أو توفير ملاذ آمن لها".

ويتابع بايدن: "بعد خمسين عاما قضيتها في خدمة هذه الأمة من خلال العمل العام، بدءا من عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، مرورا بمنصب نائب الرئيس، وصولا إلى رئاسة البلاد، ما زلت أؤمن بهذه المبادئ".

ويقر بايدن بأن هذه المهمة لم تكن سهلة يوما، مشيرا إلى أنه كثيرا ما أكد أن كل جيل من الأمريكيين يواجه لحظة تُوضع فيها المبادئ التي يتمسك بها، والقيم التي يؤمن بها، بل والديمقراطية التي يقوم عليها نظامه، أمام اختبار حقيقي.

ويدعو بايدن الأمريكيين، خلال مذكراته، إلى التعاهد معه على أن تكون أمريكا الأمة التي يطمحون إلى أن تكونها، وأن ينظروا إلى بعضهم بعضا باعتبارهم أصدقاء وجيرانا ومواطنين تجمعهم شراكة الوطن، لا أعداء يتربص بعضهم ببعض، مؤكدا ضرورة أن تظل الولايات المتحدة منارة تهتدي بها شعوب العالم، وألا تنطفئ شعلة الحرية التي أُضيئت في قلوب الأمريكيين قبل نحو 250 عاما.

التاريخ يطرق الأبواب

اختار بايدن للفصل الأول عنوان "التاريخ يطرق الأبواب"، وتناول فيه تقاليد انتقال السلطة في الولايات المتحدة، وما يرافقها من مظاهر الاحترام المتبادل بين الرئيس المنتهية ولايته وخلفه، وهي التقاليد التي رفض ترامب الالتزام بها، بعدما أعلن عدم حضوره مراسم تنصيب بايدن.

ويستعيد بايدن نماذج من تاريخ انتقال السلطة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه شاهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب يتعامل مع هزيمته أمام بيل كلينتون عام 1992 بقدر كبير من الرقي والاتزان؛ فقد كان رجلا يعتز بنفسه، لكنه تقبل هزيمته بتواضع، وكان وطنيا إلى درجة دفعته إلى بذل كل ما في وسعه لتسهيل عملية انتقال السلطة.

وكذلك رد بيل كلينتون وآل جور هذه اللفتة، ببذل كل ما يستطيعان لجعل جورج دبليو بوش يشعر بالترحيب عندما تولى الرئاسة عام 2001، ولا يزال خطاب آل جور الذي أقر فيه بالهزيمة في الانتخابات المتنازع عليها بشدة عام 2000 يمثل نموذجا رفيعا، كلما فكر بايدن في الأفعال الفردية التي تتسم بالإيثار، والتي تتيح للديمقراطية الأمريكية أن تستمر وتنجح.

وفي رأي بايدن، شهدت البلاد في 2020 واقعا جديدا، كان من شأنه أن يترك أثرا عميقا في الولايات المتحدة وفي فترة رئاسة بايدن؛ فعلى الرغم من خسارة دونالد ترامب أكثر من ستين طعنا قضائيا في نتائج الانتخابات، وعلى الرغم من أن المحكمة العليا قضت ضده، وحتى بعد الفشل الذريع لمحاولة التمرد في السادس من يناير، رفض ترامب الإقرار بهزيمته.

ويرى بايدن أن رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة كان أحد الأساليب التي استخدمها لمواصلة تقسيم الأمريكيين بلا هوادة على مدار السنوات الأربع التالية.