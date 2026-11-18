تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لإصدار حكمها في قضية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

ومن شأن القرار المرتقب أن يسهم في تخفيف معاناة الروهينجا، ويضع سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها في قضايا أخرى ذات أبعاد سياسية حساسة.

وكانت جامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة تقع في غرب أفريقيا، أقامت دعوى أمام محكمة العدل الدولية عام 2019، وطالبت بإصدار حكم يؤكد انتهاك ميانمار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وإلزامها بوقف أي ممارسات غير قانونية تستهدف الروهينجا، وضمان معاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.

وخلال جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت مطلع العام الماضي، دافعت ميانمار عن حملتها العسكرية الدامية، ووصفتها بأنها عملية مشروعة لمكافحة الإرهاب، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ويصدر الحكم في وقت تنظر فيه المحكمة أيضاً اتهامات بارتكاب إبادة جماعية مرتبطة بالصراع في قطاع غزة وحرب أوكرانيا.

وقالت ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة "ويسترن أستراليا": "تتشابه جرائم الإبادة الجماعية في الكيفية التي تُرتكب بها، ولذلك سوف يكون لهذا القرار تأثير على القضايا الأخرى".