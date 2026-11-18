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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، نزوح 1590 شخصًا من مدينة أبوزبد وقرية أبو غالب في ولاية غرب كردفان، جنوبي السودان، بسبب انعدام الأمن، خلال يوم واحد.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن الفرق الميدانية المعنية برصد النزوح قدّرت نزوح 930 شخصا من قرية أبوغالب بمحلية أبوزبد، بسبب تفاقم انعدام الأمن، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص نزحوا إلى مناطق أخرى في محلية أبوزبد.

وفي بيان منفصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الفرق الميدانية المعنية برصد النزوح قدّرت نزوح 660 شخصًا إضافيًّا من مدينة أبوزبد، نتيجة تفاقم انعدام الأمن الثلاثاء.

وأوضحت أن غالبية النازحين توجهوا إلى محليات كليلك والسنط والسلام ولقاوة في ولاية غرب كردفان.

وأمس الثلاثاء، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 400 شخص نزحوا من مدينة أبوزبد بولاية غرب كردفان، بسبب انعدام الأمن، الأحد والاثنين.

ويوم السبت، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 750 شخصاً من مدينة أبوزبد، بسبب انعدام الأمن خلال يوم واحد.

ومنذ أيام، تشهد ولاية غرب كردفان تصاعداً في المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، المستمرة منذ أبريل 2023، بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.