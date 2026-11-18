قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية وسعت محطة تخصيب اليورانيوم في مجمع يونجبيون النووي، في إطار سعيها المستمر لزيادة إنتاجها من المواد الصالحة للاستخدام في صنع أسلحة.
ولم تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونجيانج مفتشيها في 2009. وتراقب الوكالة الآن الدولة المعزولة باستخدام صور الأقمار الصناعية بالأساس، وفقاً لوكالة رويترز.
وأجرت كوريا الشمالية عدة تجارب نووية وتواصل على ما يبدو إنتاج المادتين اللتين يمكن من خلالهما صنع قلب السلاح النووي - وهما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.
وذكر جروسي في بيان أمام الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "سبق أن أبلغتكم عن استمرار تشغيل منشآت التخصيب في كانجسون ويونجبيون، وبناء منشأة تخصيب إضافية في يونجبيون، والتوسع المعلن في إنتاج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة".
وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية "لاحظت مؤشرات" على أن المفاعل النووي الذي تبلغ قدرته 5 ميجاوات في يونجبيون، الذي تستخدمه كوريا الشمالية لإنتاج البلوتونيوم من الوقود المستنفد، ربما لا يزال يعمل ويدخل دورته السابعة من التشعيع، وبعدها سيتم إزالة الوقود المستهلك لإعادة معالجته".
وتابع قائلا إن مفاعلا آخر يعمل بالماء الخفيف في يونجبيون يعمل منذ أبريل من هذا العام.