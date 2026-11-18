قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأربعاء، ​إن كوريا الشمالية وسعت محطة تخصيب اليورانيوم ‌في مجمع يونجبيون النووي، في إطار سعيها المستمر لزيادة إنتاجها من المواد الصالحة للاستخدام في صنع أسلحة.

ولم ​تتمكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة من دخول ​كوريا الشمالية منذ أن طردت بيونجيانج مفتشيها في ⁠2009. وتراقب الوكالة الآن الدولة المعزولة باستخدام ​صور الأقمار الصناعية بالأساس، وفقاً لوكالة رويترز.

وأجرت كوريا الشمالية عدة تجارب ​نووية وتواصل على ما يبدو إنتاج المادتين اللتين يمكن من خلالهما صنع قلب السلاح النووي - وهما اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.

​وذكر جروسي في بيان أمام الاجتماع الفصلي ​لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "سبق أن أبلغتكم عن ‌استمرار ⁠تشغيل منشآت التخصيب في كانجسون ويونجبيون، وبناء منشأة تخصيب إضافية في يونجبيون، والتوسع المعلن في إنتاج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للمواد النووية الصالحة للاستخدام في ​الأسلحة".

وأضاف ​أن وكالة ⁠الطاقة الذرية "لاحظت مؤشرات" على أن المفاعل النووي الذي تبلغ قدرته 5 ميجاوات ​في يونجبيون، الذي تستخدمه كوريا الشمالية لإنتاج ​البلوتونيوم ⁠من الوقود المستنفد، ربما لا يزال يعمل ويدخل دورته السابعة من التشعيع، وبعدها سيتم إزالة الوقود المستهلك ⁠لإعادة ​معالجته".

وتابع قائلا إن مفاعلا آخر ​يعمل بالماء الخفيف في يونجبيون يعمل منذ أبريل من ​هذا العام.