انتقد المخرج والفنان عمر زهران غياب الاهتمام برسالة النيل خلال فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، معتبرًا أن المهرجان أهدر فرصة مهمة لتوظيف الحدث الفني في التوعية بقيمة النيل لدى المصريين، والتعريف بمكانته في وجدانهم وثقافتهم.

وقال زهران، عبر حسابه على موقع فيسبوك، إنه لم يستطع تجاهل ما اعتبره فرصة ضائعة أمام الإعلام والفنانين لالتقاط الرسالة التي حملها شعار الدورة الحالية.

وأشار إلى أن المهرجان استهل فعالياته بمشهد الفنانة شادية من فيلم «شيء من الخوف»، للمخرج حسين كمال، وهي تفتح هويس المياه، في إشارة إلى انتصار إرادة أهل القرية على عتريس الذي أراد حرمانهم من المياه.

وأوضح أن المشهد يحمل رمزية تتجاوز أحداث الفيلم، إذ جسدت شادية من خلال شخصية فؤادة مصر التي لا تنكسر، وتواجه التحديات من أجل استمرار الحياة وتدفق المياه.

ولفت إلى أحاديث جمعته بالمخرج الراحل حسين كمال حول الفيلم وتفاصيله، وكان من بينها تساؤله عن سلبية أهل القرية وانتظارهم من يفتح الهويس، قبل أن تتقدم فؤادة وتعلن رفضها توقف الحياة مهما كان الثمن.

وأضاف زهران أنه كان يتوقع أن تتحول رسالة النيل إلى محور أساسي في فعاليات المهرجان، خاصة أن رئيسه الفنان حسين فهمي يمتلك وعيًا ثقافيًا وفنيًا، وكان من الممكن أن تنعكس هذه الرؤية على أحاديث الفنانين والضيوف ووسائل الإعلام.

وعدد زهران مجموعة من الأفكار التي كان يتمنى تنفيذها، من بينها تخصيص حوارات على السجادة الحمراء للأعمال السينمائية التي تناولت النيل، وقصص الحب المرتبطة به في الأفلام، والأغاني والقصائد التي تغنت بجماله، إلى جانب إقامة معرض للصور الفوتوغرافية التي توثق جمال النهر، وطرح بعض الصور للبيع لصالح المهرجان.

كما اقترح تخصيص حلقات من برامج التوك شو للحديث عن النيل، وتقديم أشهر أغانيه خلال فعاليات السجادة الحمراء، وتنظيم زيارات لضيوف المهرجان إلى ممشى أهل مصر بالزمالك، حتى يتعرف الضيوف الأجانب على جمال النيل، فضلًا عن استثمار المناسبة في الدعوة إلى تجريم تلويثه، وتوجيه التحية للدولة على حملتها لإنهاء التعديات عليه.

وأعرب زهران عن أسفه لعدم تنفيذ أي من هذه الأفكار، مشيرًا إلى أن معظم الحوارات دارت حول موضوعات أخرى، بينما غابت الرسالة التي كان من الممكن أن يعرف من خلالها العالم ماذا يمثل النيل للمصريين.

كما وجه اللوم إلى بعض الفنانين الذين لم يستثمروا لقاءاتهم الإعلامية في الترويج لهذه الرسالة، معتبرًا أن الحديث عن موضوعات أخرى كان يمكن أن يفسح مساحة للحديث عن النيل وأهميته.

وفي ختام منشوره، أكد زهران أن الدورة الحالية لم تكن مجرد احتفاء بالفنانة الراحلة شادية، وإنما كانت فرصة لتقديم رسالة ثقافية ووطنية عن النيل، وما يمثله من قيمة في حياة المصريين ووجدانهم.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد افتتح دورته الـ47 في 11 نوفمبر الجاري، واختار الفنانة الراحلة شادية في شخصية فؤادة من فيلم «شيء من الخوف» لتتصدر الملصق الدعائي للدورة.

كما استهل حفل الافتتاح بعرض مشهد فتح الهويس من الفيلم، في إشارة إلى رمزية المياه وانتصار إرادة الحياة.

وتستمر فعاليات الدورة حتى 20 نوفمبر، بمشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة.