أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، الأربعاء، أن العملية الإسرائيلية وسط القطاع تهدد حياة 5 آلاف و260 نازحًا في 6 مراكز إيواء ومحيطها وتنذر بنزوحهم مجددًا.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ التطورات الميدانية والعملية العسكرية المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف محيط ما يُعرف بالخط الأصفر في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وتحديداً في البلوكات (660، 661، 666)، وما رافقها من إغلاق لممر صلاح الدين وفرض قيود مشددة على حركة المواطنين"، وفق وكالة الأناضول.

وأكدت أن "استمرار هذه العمليات العسكرية وتوجيه إنذارات متلاحقة بالإخلاء يشكل تهديدا مباشرا لحياة عشرات الآلاف من النازحين، ويدفعهم قسرا نحو موجات نزوح جديدة في ظل انهيار مقومات الحياة الأساسية وانعدام الملاذات الآمنة".

وفي هذا السياق، حذرت الوزارة من "المخاطر الكارثية لاستهداف محيط مراكز الإيواء والمخيمات المتاخمة لمناطق العمليات، التي تأوي آلاف الأسر والفئات الهشة التي لجأت إليها بحثاً عن الأمان".

وسبق أن أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عملية عسكرية غرب "الخط الأصفر" وسط قطاع غزة، متوغلا في مناطق سبق أن انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف فلسطينية من توسيع رقعة الاحتلال وإعادة فصل جنوب القطاع عن شماله.

وتترافق العملية، التي تُعد الأولى منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، مع إغلاق جزء من شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال القطاع وجنوبه، قرب مخيمي البريج والنصيرات اللذين يؤويان عشرات آلاف النازحين.