دعا حزب الله وحركة أمل، الأربعاء، الحكومة اللبنانية إلى مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي وحماية سيادة البلاد، بعيدًا عن أي مسار تفاوضي مباشر مع إسرائيل.

وشدد الجانبان على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع ضم رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" علي دعموش، ورئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني.

وقال الجانبان إن "الحكومة اللبنانية مطالبة بالاضطلاع الكامل بمسئولياتها الوطنية، والعمل على حماية السيادة وصون الحقوق اللبنانية"، ودعيا إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تداعيات العدوان، وتأمين احتياجات الأهالي والنازحين، وتسريع إعادة الإعمار".

كما طالبا بـ"توفير مقومات العودة والصمود، وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المناطق المتضررة، بعيدًا عن أي مسار تفاوضي مباشر مع العدو الإسرائيلي".

وأكد الجانبان أن "سيادة لبنان ووحدة أراضيه حق وطني ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة"، واعتبرا أن "استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يشكلان انتهاكًا فاضحًا للقوانين والمواثيق الدولية".

وشددا على "ضرورة إلزام إسرائيل بالوقف الكامل للاعتداءات والخروقات، والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة"، كما طالبا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701، بما يضمن عودة الأهالي الآمنة إلى قراهم وبلداتهم.

ويهدف القرار 1701، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006، إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله"، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان.

وأشار "حزب الله" و"أمل" إلى أن "حماية لبنان ومواجهة الأخطار المحدقة به مسئولية وطنية جامعة، تتقدم على الاعتبارات والحسابات كافة"، وأضافا أن ذلك "يستوجب تعزيز التفاهم والتضامن بين اللبنانيين، وتحصين الساحة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه إثارة الانقسام أو إضعاف الموقف الوطني".

وأكد الجانبان "دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في حماية الوطن وصون الاستقرار"، وأوضحا أن ذلك يجب أن ينسجم مع مسؤوليات المؤسسات الأمنية الوطنية والمرجعيات الدولية، ويعزز حضور الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية.

كما شددا على "أهمية بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، ودعوا إلى "تفعيل التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لحشد الدعم للبنان وقضاياه الوطنية، بما يحفظ سيادته وحقوقه وثوابته".

وسبق أن وقع لبنان وإسرائيل، في 26 يونيو الماضي، بوساطة أمريكية، اتفاق "صيغة الإطار".

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسئولية الأمنية.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ عدوانها على البلاد بين عامي 2023 و2024.

وشهد العدوان الإسرائيلي توغلًا بريًا وصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.



