أكد مسئول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم عقد لقاء منفصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، في الصين، إلى جانب اجتماعه الثلاثي المقرر بالفعل مع الرئيس الصيني شي جين بينج وبوتين أيضا.

وسيكون لقاء ترامب مع بوتين هو الأول الذي يجمع الرئيسين منذ اجتماعهما في ألاسكا عام 2025، حيث أجريا محادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكثيرا ما تفاخر ترامب بعلاقته الجيدة مع بوتين، في وقت يبدو فيه أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تشهد تدهورا حادا مؤخرا.

ورفض ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا، بينما تعرضت كييف لانتكاسة بسبب تعطل خدمات دعم الأقمار الصناعية لطائراتها المسيرة خلال الحرب.

وتحدث المسئول الأمريكي، الذي أكد عقد اللقاء بين ترامب وبوتين في الصين، إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته، لإفصاحه عن خطط لم يُعلن عنها بعد.