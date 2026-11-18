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الأربعاء 18 نوفمبر 2026
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مصر
محطات الخط الأول للمترو تحصل على شهادتي الجودة والسلامة والصحة المهنية للعام الثاني على التوالي
سامح الحفني يلتقي رئيس سلطة الطيران المدني الفرنسي لبحث تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين
الإنتاج الحربي تقيم معرضا لمنتجات شركاتها المدنية بمدينة العبور 20 نوفمبر
عبدالفتاح فكري: زيادة حافز التقييم للعاملين بالسكة الحديد إلى 2000 جنيه اعتبارا من يناير 2027
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اجتمع مع بينيت دون علم آيزنكوت.. هل يخطط نتنياهو لتفكيك كتلة التغيير؟
السودان.. نزوح 1590 شخصا بولاية غرب كردفان جراء انعدام الأمن
العدل الدولية تصدر حكماً في قضية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق الروهينجا
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وكيل جوارديولا يكشف موقفه من عروض تدريب الأندية السعودية
ريال مدريد يقترب من تجديد عقد جود بيلينجهام حتى 2031
الأهلي يعلن انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات غدا الخميس
رأي
فن
شيكو يبدأ عرض مسرحية اعمل معروف في السعودية 24 نوفمبر الجاري
عمر زهران: مهرجان القاهرة أهدر فرصة للتوعية بقيمة النيل لدى المصريين
مراد مكرم يشيد بفيلم حدوتة لأحمد حلمي: هيضحكك ويبكيك ويلمس حاجة جواك
ماذا ولو؟.. إشادات نقدية واحتفاء جماهيري بألبوم سميرة سعيد الجديد
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مواطن
مديرية عمل أسوان تنفذ حملتين لحصر عمال المحاجر وضمهم لمنظومة الرعاية الاجتماعية والصحية
شعبة الدواجن تنتهي من إعداد استراتيجية حظر التداول الحي وعرضها على وزير الزراعة
وزارة السياحة تشارك في النسخة الأولى من معرض ITB Americas بالمكسيك
حوادث وقضايا
السجن المؤبد لقاتل الفنان سعيد مختار
النيابة تحقق في وفاة طالبة إثر تناولها قرص حفظ الغلال بالمنيا
إحالة أوراق أب تعدى جنسيا على ابنته وأنجب طفلا منها سفاحا إلى المفتي بالشرقية
مباحث إدفو تضبط المتهمين في واقعة تبادل إطلاق النار بمحيط محطة السكة الحديد
تليفزيون
حفيدة السادات عن منحه الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي: العالم يدرك مع مرور السنوات قيمة رؤيته للسلام والمستقبل
مصطفى الفقي: توقيت منح الميدالية الذهبية للكونجرس للرئيس الراحل السادات جاء منصفا له ولمصر
اللاعب أمين سليمان يعلق على بيان الاتحاد المصري لكمال الأجسام: لم ألعب ونفسيتي تدمرت
الحاصل على جائزة إنكوزي لأفضل بحث علمي: 130 دورة تدريبية عبر الإنترنت مهدت طريقي