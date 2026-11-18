أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم شنه الحوثيون على مواقعها في جبهة الأقروض جنوبي مدينة تعز، بالتزامن مع عمليات عسكرية وغارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للجماعة في المحافظة.

وقالت القوات الحكومية، في بيان، إن قواتها بمحور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تصدت لهجوم حوثي في جبهة الأقروض.

وأضافت أن الطيران الحربي استهدف تعزيزات ومعدات قتالية ووسائل نقل ذخائر تابعة لمليشيات الحوثي في جبهات متفرقة بالمحافظة.

وفي بيان منفصل، قالت قيادة محور تعز إن الطيران الحربي نفذ عدة غارات على مواقع للحوثيين في مناطق طالوق وأنبيان وصنمات بمديرية المسراخ، جنوبي المحافظة.

وفي محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة انتحارية قالت إن الحوثيين أطلقوها باتجاه الجبهة الشمالية للمحافظة.

ولم يصدر تعليق من الحوثيين بشأن هذه التطورات حتى الآن.

وتشهد جبهات تعز ومأرب وعدد من المناطق الأخرى، مواجهات عسكرية متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، مع هجمات متبادلة وقصف جوي واستهداف مواقع وتعزيزات عسكرية، وسط استمرار التوتر الميداني وتباين إعلانات الطرفين بشأن نتائج العمليات العسكرية والتقدم في الجبهات.