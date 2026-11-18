أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بأشد العبارات الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المرضى والأطقم الطبية، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للمنشآت الطبية والعاملين فيها.

وأكد المجلس، في بيان صادر عنه بشأن الأوضاع في قطاع غزة، إدانته استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين ومناطق إيوائهم، الأمر الذي يقوض وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار في القطاع، ويتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس ترامب الشاملة.

وأعرب المجلس عن بالغ القلق إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما تواجهه الأسر النازحة من ظروف معيشية بالغة القسوة مع حلول فصل الشتاء، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة، فضلاً عن المعدات والإمدادات الطبية.

وحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء غياب المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، لا سيما الأطفال والرضع، واحتمالات تكرار المشاهد المأساوية لفقدان أرواحهم جراء البرد القارس وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وشدد المجلس على ضرورة استجابة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدعوات المجتمع الدولي والنداءات الصادرة عن مجلس السلام بشأن عدم كفاية المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

وأوضح أن هذه الالتزامات تشمل، في مقدمتها، الالتزام بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان التدفق الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، بما يشمل مستلزمات الإيواء والتعافي المبكر والمواد والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، فضلاً عن تيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق.

وأوضح المجلس، أن هذه الالتزامات تمثل استحقاقات أساسية للمرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب الشاملة، كان يتعين الوفاء بها منذ توقيع الاتفاق، ولا يجوز استمرار إرجائها أو إخضاع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة لأي شروط أو اعتبارات سياسية أو أمنية، أو ربطها بالتقدم في تنفيذ المراحل اللاحقة من الخطة.

ودعا المجلس الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام إلى تكثيف جهودهما لضمان التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتنفيذ الكامل والدقيق لهذه الاستحقاقات، وممارسة الضغوط اللازمة لإزالة جميع القيود والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية وتوفير مقومات الحياة الأساسية لسكان القطاع، بما يحفظ مصداقية التفاهمات القائمة ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وجدد المجلس تأكيد مواصلة الجهود، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة بكل مراحلها، وتكثيف الاستجابة الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.