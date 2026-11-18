قالت منظمات إغاثية، اليوم الأربعاء، إن المهاجرين المتضررين من الاحتجاجات المناهضة للهجرة غير النظامية في جنوب أفريقيا تعرضوا لتداعيات صحية خطيرة، بعدما تجنبوا التوجه إلى المنشآت الطبية أو غادروا البلاد هربا من أعمال العنف خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت المنظمات أن العديد من المهاجرين الذين كانوا يتلقون أدوية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل وأمراض أخرى في جنوب أفريقيا واجهوا صعوبات بالغة في مواصلة الحصول عليها.

وذكرت منظمات الإغاثة أن الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يسافرون برفقة أطفال حديثي الولادة كانوا من بين الفئات الأكثر تضررا، فيما أصيب آخرون بجروح وعانوا أمراضا، منها التهابات الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الجهاز الهضمي، خلال رحلات العودة المتعجلة إلى بلدانهم من جنوب أفريقيا.

وشهدت جنوب أفريقيا احتجاجات مناهضة للهجرة غير النظامية، اتهم المحتجون خلالها الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بارتكاب جرائم وسرقة الوظائف وسط ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضغط على الخدمات العامة.

وعاد عشرات الآلاف طوعا إلى بلدانهم، ومنها مالاوي ونيجيريا وغانا، فيما فر بعضهم عقب تعرضهم لهجمات عنيفة.