أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالشراكة مع وزارة الرياضة، دخول قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15% حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة للمنشآت المشمولة بالقرار.

وقالت "الموارد البشرية" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القرار يهدف إلى توفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين والمواطنات، وزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن الرياضية المتخصصة بسوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 4 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، أصبحت ملزمة بتوطين 15% من الوظائف في هذه المهن.

ويشمل القرار 12 مهنة في المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية .

وباشرت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة أعمالها؛ للتحقق من التزام المنشآت بنسبة التوطين المقررة في المهن المستهدفة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها نظامًا بحق المنشآت المخالفة.