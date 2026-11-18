يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا، الخميس، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها الإثنين القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم، الأربعاء.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن حصل اللاعبون على راحة من المران اليوم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.

كما ينتظم غدًا اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية للأهلي بعد انتهاء مهماتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي.

وتقرر أن يخوض الفريق تدريباته على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر خلال الفترة القادمة، نظرًا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليًّا على أرضية ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل الجولة التاسعة في الدوري، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر بالعلامة الكاملة.