قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع نيفيرا يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الواعدة ويمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر.



وأضاف خلال الإطلاق الرسمي لمشروع "نيفيرا" بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا مسبوق بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المتاحف والأماكن الأثرية وتحسين البنية التحتية.



وأوضح أن الدولة تبنت رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الممتدة من هضبة أهرامات الجيزة وسقارة وصولًا إلى مطار سفنكس الدولي بما يحقق الاستفادة المثلى من مقوماتها السياحية والأثرية.



وأشار إلى أن هذا المسار يعزز قدرة مصر على استيعاب النمو المتوقع في الحركة السياحية، لافتًا إلى أن الدولة استعانت بالمكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المنطقة وتحديد أولويات التنمية بها وعلى رأسها زياده الطاقه الفندقية.



ولفت إلى أن زيادة الطاقة الفندقية أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحي وبما يواكب النمو المستهدف في أعداد السائحين ويلبي الطلب المتزايد على مختلف الأنماط السياحية.



ونوه إلى أن هذه الرؤية أسفرت عن تحديد مجموعة من المشروعات التنموية الاستراتيجية الواعدة وفي مقدمتها مشروع مدينه نيفيرا مصر الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير غرب القاهرة وإضافة مهمة لمنظومة التنمية السياحية والترفيهية والعمرانية بالمنطقة.



وذكر أن الدولة تمتلك أرض المشروع من خلال مساهمة بعض الشركات والكيانات الاقتصادية ليكون دورها تهيئة الأرض للتنمية والتطوير وطرح المشروع للشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ ما تستهدفه الدولة المصرية وجذب الاستثمارات وخدمة المواطن.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل توقيع مشروع "نيفيرا"، وأعلنت "نيفيرا" وحسن علام القابضة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم تطوير مشروع "نيفيرا" غرب القاهرة الكبرى. وتستهدف الشراكة تطوير المشروع على مراحل وفتح مجالات للتعاون مع المستثمرين والمطورين والمشغلين من مصر وخارجها.

جاء ذلك في إطار التوجه نحو تطوير وجهات استثمارية وسياحية متكاملة في مصر وعقب افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر ٢٠٢٥، بحثت الحكومة توسعة الطاقة الفندقية والأنشطة الترفيهية والتجارية في محيط هضبة الجيزة.

ويمتد المشروع على مساحة 36 مليون متر مربع يتم تطويرها على مراحل، ليشكل وجهة متعددة الاستخدامات تضم مجموعة متنوعة من المشروعات والمرافق.