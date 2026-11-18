اعتبرت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام كسر حاجز الصمت السياسي بشأن تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما أقر بأن اتفاق «بريكست» لم يحقق الوعود التي رُوّجت للمواطنين، وألحق أضرارًا بالاقتصاد البريطاني، في خطوة تمهد لتعزيز التقارب مع التكتل الأوروبي.

وقالت الكاتبة آفا سانتينا، في مقال رأي نشرته الصحيفة مؤخرًا، إن تشبيه بورنهام ترتيبات بريكست بقصة «ملابس الإمبراطور الجديدة» يعكس تحوله إلى الحديث بصراحة عن نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعدما ظل الاعتراف بإخفاقاته طوال السنوات الماضية أمرًا محفوفًا بالحسابات السياسية داخل بريطانيا.

وأوضحت الكاتبة أن بورنهام اتهم بريكست بعدم الوفاء بوعوده، وفرض عوائق غير ضرورية أمام الشركات التجارية، فضلًا عن الإضرار بالآفاق الاقتصادية للبلاد، معتبرة أن تصريحاته تمثل تحديًا للرواية السياسية التي سعت إلى تصوير الخروج من الاتحاد الأوروبي باعتباره مكسبًا لسوق البريطاني.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة، إلى تمسك رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بالدفاع عن بريكست، إذ قال إن البريطانيين سيصوتون مجددًا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا طرح بورنهام إجراء استفتاء جديدًا بشأن المسألة.

• تحول في توجهات الرأي العام البريطاني

ولفتت «الإندبندنت» إلى أن اتجاهات الرأي العام البريطاني شهدت تحولًا ملحوظًا منذ استفتاء عام 2016، مستشهدة باستطلاع لمؤسسة «إبسوس» أُجري في أكتوبر الماضي، أظهر أن 56% من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 30% يعارضون ذلك.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 73% من البريطانيين يؤيدون إقامة علاقات أوثق مع أوروبا، حتى دون العودة إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة، أن التحولات في البيئة الدولية، بما تشهده من حرب في أوروبا وأزمة طاقة ومخاوف متجددة بشأن الأمن الغذائي، عززت الحجج الداعية إلى توثيق العلاقات بين بريطانيا وجيرانها الأوروبيين.

ونقلت عن استطلاع أجرته «إبسوس» الشهر الماضي أن نصف البريطانيين يرون ضرورة إعطاء الأولوية لتعزيز التعاون الدفاعي مع الاتحاد الأوروبي، فيما أيد 53% ممن صوتوا لصالح بريكست عام 2016 تعزيز التعاون الأمني الأوروبي.

• قمة مرتقبة لإعادة ضبط العلاقات

وتأتي هذه التطورات قبيل القمة البريطانية الأوروبية المقررة الجمعة في بروكسل، والتي يسعى بورنهام خلالها إلى التوصل لاتفاقات بشأن تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، وتبادل الانبعاثات الكربونية، وبرنامج لتنقل الشباب بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المقال، يرى بورنهام أن هذه الاتفاقات يمكن أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4%، بما يعادل نحو 17 مليار جنيه إسترليني.

واعتبرت الكاتبة أن أهمية مواقف بورنهام تكمن في كسر الاعتقاد بأن الاعتراف بإخفاقات بريكست يمثل نوعًا من عدم الولاء الوطني، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد مقتصرًا على تقييم قرار الاستفتاء الذي جرى قبل عقد، بل أصبح مرتبطًا بقدرة بريطانيا على التعامل مع المتغيرات الدولية الراهنة وتعزيز موقعها الاقتصادي والسياسي.

واختتمت سانتينا مقالها بالإشارة إلى أن بورنهام يدرك ضرورة إعادة النظر في علاقة بلاده بأوروبا، بينما لا يزال جونسون يدافع عن النهج السياسي ذاته الذي قاد بريطانيا إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي.