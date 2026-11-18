حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستقبال لافت لدى وصوله إلى مدينة شنتشن الصينية، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مشهد خرج عن البروتوكول المعتاد، وذلك قبيل محادثات ثلاثية غير مسبوقة تجمع القادة الثلاثة غدًا، وفقًا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكي أن ترامب سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع بوتين، الخميس، على هامش زيارته للصين، بالتزامن مع الاستعدادات للمحادثات المشتركة التي يُنتظر أن تتناول عددًا من الملفات الدولية، في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقالت «سي إن إن» إن جولة ترامب الآسيوية تستهدف تعزيز الحضور الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومواجهة تنامي النفوذ الصيني، في وقت يواجه فيه الرئيس الأمريكي ضغوطًا سياسية داخلية عقب الخسائر التي تكبدها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.

وكان ترامب قد وصل إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الثلاثاء، للمشاركة في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، إلى جانب قادة دول مجموعة «كواد» التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا.

وأوضحت الشبكة أن واشنطن تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول جنوب شرق آسيا، في ظل التنافس المتصاعد مع بكين على النفوذ الإقليمي، مشيرة إلى أن اجتماعات آسيان تناولت قضايا اقتصادية وأمنية، من بينها ارتفاع أسعار الوقود والتوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أشارت «سي إن إن» إلى أن ترامب أبدى اهتمامًا بعقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال وجوده في الصين، إلا أن ذلك لم يتأكد، إذ ربط الرئيس الأمريكي إمكانية عقد الاجتماع بموقف نظيره الصيني، فيما لم تعلن بيونج يانج مشاركة كيم في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

ولفتت الشبكة إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، تلقي بظلالها على التحركات الدبلوماسية لترامب في آسيا، لا سيما في ظل انعكاسات الصراعات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وشهدت مانيلا، بالتزامن مع زيارة ترامب، احتجاجات مناهضة للسياسات الأمريكية، حيث عبّر متظاهرون عن رفضهم لتداعيات الحرب مع إيران، فضلًا عن مبادرة أمريكية لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وفقًا للشبكة.

ونقلت «سي إن إن» عن محلل متخصص في الشئون الصينية أن شي جين بينج قد يسعى إلى الحفاظ على علاقات عمل مستقرة مع ترامب خلال لقائهما، لكنه ليس بالضرورة مستعدًا لتقديم تنازلات جوهرية للمطالب الأمريكية، في ظل ما وصفه بتراجع القوة السياسية للرئيس الأمريكي عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.