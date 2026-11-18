رشح الديمقراطيون الذين انتُخبوا هذا الشهر لعضوية مجلس النواب الأمريكي، اليوم ​الأربعاء، حكيم جيفريز لقيادتهم في الكونجرس المقبل، ‌مما يضعه على أعتاب أن يصبح أول رئيس مجلس نواب من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.

ورشحت الكتلة الديمقراطية الجديدة في ​مجلس النواب جيفريز في تصويت مغلق بالاقتراع ​السري.

ورفض عدد من الأعضاء التقدميين الجدد ⁠الإفصاح عما إذا كانوا سيدعمون جيفريز بعد انتخابات ​التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر​، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم في زعيم يدعم برنامجا جريئا لإقرار السياسات الشعبوية التي ركز ​عليها المرشحون في حملاتهم الانتخابية، وفقاً لوكالة رويترز.

وعلى الرغم من بعض ​المعارضة، فمن المتوقع انتخاب جيفريز رئيسا لمجلس النواب، وهو منصب ‌قوي ⁠يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئاسة، عندما ينعقد الكونجرس الجديد في أوائل يناير.

ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب الحصول ​على 218 صوتا ​في قاعة ⁠المجلس.

وسيحظى الديمقراطيون بأغلبية لا تقل عن 257 مقعدا. ولم تعلن ​بعد نتائج عدة سباقات انتخابية متقاربة.

ورشح الجمهوريون ​في ⁠مجلس النواب الأسبوع الماضي رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان لقيادة كتلتهم في يناير.

وفاز ⁠جوردان ​بالمنصب على زعيم الأغلبية ستيف ​سكاليس بعد أن أعلن رئيس المجلس مايك جونسون أنه لن يسعى ​لقيادة الجمهوريين في المعارضة.