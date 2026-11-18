رشح الديمقراطيون الذين انتُخبوا هذا الشهر لعضوية مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، حكيم جيفريز لقيادتهم في الكونجرس المقبل، مما يضعه على أعتاب أن يصبح أول رئيس مجلس نواب من أصل أفريقي في الولايات المتحدة.
ورشحت الكتلة الديمقراطية الجديدة في مجلس النواب جيفريز في تصويت مغلق بالاقتراع السري.
ورفض عدد من الأعضاء التقدميين الجدد الإفصاح عما إذا كانوا سيدعمون جيفريز بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر، إذ عبر عدد منهم عن رغبتهم في زعيم يدعم برنامجا جريئا لإقرار السياسات الشعبوية التي ركز عليها المرشحون في حملاتهم الانتخابية، وفقاً لوكالة رويترز.
وعلى الرغم من بعض المعارضة، فمن المتوقع انتخاب جيفريز رئيسا لمجلس النواب، وهو منصب قوي يضعه في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئاسة، عندما ينعقد الكونجرس الجديد في أوائل يناير.
ويتطلب انتخاب رئيس مجلس النواب الحصول على 218 صوتا في قاعة المجلس.
وسيحظى الديمقراطيون بأغلبية لا تقل عن 257 مقعدا. ولم تعلن بعد نتائج عدة سباقات انتخابية متقاربة.
ورشح الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان لقيادة كتلتهم في يناير.
وفاز جوردان بالمنصب على زعيم الأغلبية ستيف سكاليس بعد أن أعلن رئيس المجلس مايك جونسون أنه لن يسعى لقيادة الجمهوريين في المعارضة.