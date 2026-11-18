حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فوزًا وديًا على مركز شباب القنطرة غرب بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الأربعاء، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

وافتتح حازم العسكري التسجيل لغزل المحلة، قبل أن يضيف بسام وليد الهدف الثاني، وعاد حازم العسكري ليحرز الهدف الثالث له ولفريقه، فيما اختتم أرموشة رباعية زعيم الدلتا.

وبهذه المباراة، اختتم الفريق معسكره التحضيري بمدينة بورسعيد، على أن يعود لاستئناف تدريباته على ملعب غزل المحلة، استعدادًا لمواجهة بتروجيت منتخب السويس في الدوري.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل مقابل 5 هزائم.