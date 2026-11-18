كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف قيد نادي غزل المحلة لحين السداد، وفقًا لأحدث بيانات الاتحاد الدولي اليوم، الأربعاء.

وحال استمرار توقيع العقوبة على فريق غزل المحلة، وعدم تسديد المستحقات المطالب بدفعها، سيكون محرومًا من تعزيز صفوفه وضم أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وانضم غزل المحلة لقائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبة بإيقاف القيد، ليصبح الفريق رقم 7 في تلك القائمة، والتي تضم الزمالك، الإسماعيلي، فاركو،مصر للمقاصة، إيسترن كومباني، مركز شباب تلا وغزل المحلة.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل مقابل 5 هزائم.