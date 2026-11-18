استضاف سوق القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، عرضًا تقديميًا لشركة «كوداك» (Kodak)، تناول عودة العمل بخام الأفلام السينمائية في مصر، وإحياء نشاط معمل التحميض الذي كان متوقفًا، إلى جانب التعاون المرتقب لتوزيع خامات الشركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتناول العرض الجهود التي بدأت في مصر لإعادة تشغيل معمل التحميض، وبدء الطباعة والعمل بخام الأفلام مجددًا، بعد فترة من توقف هذا النشاط؛ ما دفع شركة «كوداك» إلى التواصل مع القائمين على هذه الجهود، لبحث توليهم مهام توزيع خامات الشركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بما يفتح المجال أمام عودة استخدام خام الأفلام في عمليات التصوير والإنتاج السينمائي.

من جانبه، قال صفوان عطية، مدير سوق القاهرة السينمائي، إن استضافة هذا العرض تأتي في إطار اهتمام السوق بفتح المجال أمام المبادرات التي تسهم في تطوير البنية التحتية للصناعة السينمائية، وإعادة إحياء بعض التقنيات والخدمات التي تمثل جزءًا من تاريخ صناعة السينما، مشيرًا إلى أن عودة العمل بخام الأفلام تمثل خطوة مهمة لإتاحة خيارات فنية وتقنية متنوعة أمام صناع الأفلام في مصر والمنطقة.

وأضاف أن إعادة تشغيل معمل التحميض وعودة التعامل مع خام الأفلام لا تقتصر أهميتهما على استعادة إحدى مراحل العمل السينمائي التقليدية، بل تتيح أيضًا فرصًا جديدة للتعاون مع الشركات العالمية، وتوفير احتياجات صناع الأفلام من الخامات والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم تنوع التجارب وأساليب الإنتاج.

وأكد أن سوق القاهرة السينمائي يحرص على استضافة العروض واللقاءات التي تتيح التعرف على المبادرات الجديدة والتطورات التقنية والفرص المهنية، وتجمع بين الشركات العالمية والعاملين في الصناعة، بما يعزز فرص التعاون ويفتح مسارات جديدة أمام صناعة السينما المصرية والعربية.

ويُقام سوق القاهرة السينمائي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي ينظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر 2026، تحت رئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم لأيام الصناعة.

عن أيام القاهرة لصناعة السينما

تعد أيام القاهرة لصناعة السينما منصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بدعم صناعة السينما العربية وتطوير مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

كما تتيح مساحة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام والمحترفين، من خلال اللقاءات المتخصصة والبرامج التدريبية والفعاليات المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة.

ويقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق دورته الأولى عام 1976.

ويعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويواصل دوره منصةً دوليةً للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفن السينمائي.



