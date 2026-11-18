شهد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرضًا مسرحيًا، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، المُقامة تحت رعاية الفاضلة السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وشهد الوزير العرض المسرحي «صخب الذهب»، الذي قدمه طلاب إدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث تناول قصة حياة الملك توت عنخ آمون، مستعرضًا جانبًا من تاريخ مصر القديم، من خلال معالجة مسرحية جسدت إبداع الطلاب وقدراتهم الفنية والاستعراضية.

وفي ختام العرض، توجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، على التعاون المثمر في تنظيم المهرجان ودعم الأنشطة المسرحية المدرسية، كما أعرب عن تقديره لأعضاء لجنة التحكيم، مثمنًا جهودهم في تقييم العروض المسرحية واكتشاف المواهب الطلابية وتشجيعها.

كما أشاد الوزير بالأداء المتميز للطلاب وما قدموه من مواهب وإبداعات فنية عكست حجم الجهد المبذول في إعداد العرض، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق ومواصلة تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

شارك من الحضور من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية والمنسق العام للمهرجان.

كما حضر المخرج عادل حسان، مدير المهرجان، والدكتور محمد أبو الخير رئيس اللجنة، ولجنة تحكيم ​الدورة الأولى من "المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري" والتي تضم المخرج إسماعيل مختار، الفنانة نورهان شعيب، والدكتورة شهيرة خليل، والكاتب أحمد زحام، والموسيقار وليد الشهاوي، ومصمم الديكور حازم شبل، والمخرج أكرم مصطفى مقرراً.

وتقام فعاليات الدورة الأولى للمهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري، خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر 2026، بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وينظمه المهرجان المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع لقطاع المسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتأتي الدورة الأولى للمهرجان في إطار دعم ورعاية المواهب المسرحية لدى طلاب المدارس، والارتقاء بالمسرح المدرسي وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم روافد اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية والفنية لدى النشء، فضلًا عن دوره التربوي والثقافي في بناء شخصية الطالب، وترسيخ قيم العمل الجماعي والحوار والانضباط وتحمل المسئولية والانتماء.

كما يستهدف المهرجان توفير مساحة وطنية لعرض التجارب المسرحية المدرسية المتميزة، وتشجيع الابتكار والإبداع، ودعم دور المعلمين والمشرفين القائمين على النشاط المسرحي، إلى جانب تبادل الخبرات بين الفرق المسرحية المدرسية من مختلف محافظات الجمهورية، وتعزيز حضور المسرح والفنون بمختلف أشكالها في العملية التعليمية.