سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عُقد مساء اليوم الأربعاء الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي، المقرر لها يوم السبت 28 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 42 ألف مشجع للمباراة، بواقع 40 ألف مشجع لجماهير الزمالك، و2000 مشجع لجماهير الفريق التونسي.

وحضر الاجتماع اللواء سامي السبكي، مدير أمن نادي الزمالك.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح بوابات ستاد القاهرة، وأماكن دخول جماهير الزمالك والإفريقي التونسي.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة للجماهير.