قال الدكتور محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن الأسر التي أجبرها الاحتلال الإسرائيلي على النزوح من منطقة وادي غزة تواجه احتياجات إنسانية عاجلة، في مقدمتها توفير خيام وفراش ومأوى يحميها من البرد.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وأمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن المؤسسات العاملة في القطاع لا تمتلك الإمكانات الكافية للاستجابة لهذه الأعداد.

وأوضح أنّ نحو 200 أسرة، تضم أطفالاً ونساءً ومرضى وكبار سن ومصابين، تحتاج إلى خيام وفراش وإمكانات أساسية تساعدها على مواجهة ظروف النزوح، لكن القدرة على توفير هذه الاحتياجات تكاد تكون معدومة.

وأشار إلى أن الدفاع المدني لا يمتلك سوى عشرات الخيام المخصصة لحالات الطوارئ، وهي أعداد لا تكفي لتلبية احتياجات الأسر التي خرجت من المنطقة، مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الخيام والمستلزمات، وإنما تمتد أيضاً إلى عدم وجود مساحات يمكن نصب هذه الخيام فيها.

وأكد أن أزمة المساحات تمثل إحدى أبرز العقبات أمام التعامل مع موجات النزوح في قطاع غزة، إذ لا توجد أماكن متاحة بصورة كافية لاستيعاب الأسر المهجرة، بالتزامن مع النقص الحاد في مراكز الإيواء والإمكانات اللازمة لتوفير المأوى.

وأشار إلى أن الدفاع المدني يعاني نقصاً كبيراً في المعدات والموارد التشغيلية، فلا تتوفر لديه المركبات أو الزيوت أو البطاريات أو الإطارات، فضلاً عن انعدام العديد من الإمكانات الأساسية اللازمة لأداء مهامه داخل القطاع.

وشدد على أن هذه الظروف تجعل قدرة الدفاع المدني على تقديم المساعدة للأسر المتضررة محدودة للغاية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة عمليات النزوح التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي.