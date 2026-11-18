قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن رومان جوفمان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دعا إلى شن ضربات أمريكية إسرائيلية مشتركة على ​إيران خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي.

وذكر المصدران أن جوفمان التقى بمسئولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم جون راتكليف ‌مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، في واشنطن وأطلعهم على معلومات المخابرات الإسرائيلية بشأن إيران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جوفمان توجه إلى ميامي أيضا للقاء ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشارك ويتكوف في قيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن إيران وأوكرانيا.

وجاءت هذه الزيارة بعدما قال ترامب في التاسع من نوفمبر إنه سيؤجل شن ضربات على إيران عقب لقاء ​مع رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة و إيران بهدف تجنب العودة إلى حرب شاملة.

وقال مصدر ثالث، ​مشارك في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إن قادة دول الخليج تحدثوا إلى ترامب وطلبوا منه عدم مهاجمة ⁠طهران خوفا من أن تنفذ تهديداتها وتهاجم دول الخليج ردا على ذلك.

وتحدثت كل المصادر بشرط عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث علنا.

وتأتي لقاءات جوفمان مع المسئولين الأمريكيين بشأن إيران في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطر فقدان السلطة بعد انتخابات غير حاسمة الشهر الماضي.

واتهم منافسون سياسيون لنتنياهو، وهو رئيس وزراء مؤقت حاليا، بالسعي إلى تصعيد الصراع لتحسين موقفه السياسي الضعيف، وهو ما ينفيه نتنياهو.

وقال مسئول في البيت الأبيض إن ترامب يعتقد أن حملة الضغط الاقتصادي التي تشنها الولايات ​المتحدة "مدمرة" جدا لإيران، وأنه لا حاجة إلى "عمليات قتالية كبرى".

وأضاف المسئول أن الرئيس لديه رغم ذلك كل الخيارات المتاحة لضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي.

ولم يعلق المسئول على ‌أي لقاء ⁠بين جوفمان وراتكليف. وأحجمت (سي.آي.إيه) أيضا عن التعليق.

وقال المصدران إن جوفمان أطلع المسئولين الأمريكيين خلال الاجتماعات على معلومات مخابرات إسرائيلية بشأن إيران. وأشار أحدهما إلى أن المعلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني الذي يمثل محورا رئيسيا للدبلوماسية الجارية بين الولايات المتحدة و إيران.

وذكر المصدران أنه في الفترة نفسها تقريبا التي كان فيها جوفمان في الولايات المتحدة، كان الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، أحد المقربين من نتنياهو، موجودا أيضا في الولايات المتحدة للدعوة ​إلى شن هجوم مشترك خلال اجتماعات ​مع مسؤولين في إدارة ترامب.

وأضافا أن ⁠نتنياهو يعتقد أن الفرصة المتاحة لشن هجوم آخذة في التقلص. وقال مصدر إن إسرائيل تشعر بالقلق من أن تبدأ الولايات المتحدة في سحب انتشارها العسكري الكبير في المنطقة قبل نهاية العام.

وقال المصدران إن اتصالات جوفمان وديرمر بمسئولين أمريكيين هي ​جزء من جهود نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم جديد على إيران.