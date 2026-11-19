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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق سيارة ميكروباص لاتهامه بتعريض حياته والآخرين للخطر والسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بالشرقية.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سير قائد سيارة "ميكروباص" عكس الإتجاه بأحد الطرق بالشرقية معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب "يحمل رخصة قيادة سارية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12 نوفمبر لاختصار الطريق حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة بلبيس.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية.