قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن مصر تواصل العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين لتأمين حل دائم للحرب في غزة والتوصل لسلام دائم.

وأضاف خلال احتفالية منح ميدالية الكونجرس الذهبية إلى اسم الرئيس الراحل أنور السادات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استضاف قمة السلام بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، وذلك بمدينة السلام حيث فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة نحو السلام.

وأوضح أن السلام الدائم يتطلب الأفق السياسي وحل الدولتين، بحيث تكون هناك دولة فلسطينية لها سيادة وإسرائيل آمنة يعيشان جنبًا إلى جنب بكرامة وسلام.

وأشار إلى أنه لا يجب أن يتحقق ذلك بتنازل من شعب إلى آخر، بل لابد أن يكون ذلك وفقًا لأسس الأمن الإقليمي والازدهار للجميع.

وشدد على أنه لا يمكن أن يبنى سلام على النزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الموقف المصري شديد الوضوح وهو أنه لابد أن يستمر الشعب الفلسطيني في البقاء على أراضيه وبناء مجتمعه والسعي نحو مستقبله.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد عبر عن تقديره التقدير للكونجرس الأمريكي لتكريمه اسم الرئيس الراحل أنور السادات.

وقال السيسي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "أعرب عن بالغ التقدير للكونجرس الأمريكي لتكريمه اسم الرئيس الراحل أنور السادات بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديراً لإرثه التاريخي الذي يجسد قيمة السلام والقدرة على تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة في اتخاذ القرار".

وأضاف: "علينا جميعا في هذه الظروف التى تمر بها منطقتنا وتؤثر على العالم بأكمله ، أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات، وتهيئة الأجواء من أجل مستقبل افضل لكل الشعوب".