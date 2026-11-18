تثير مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء ثلاثي مرتقب مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج تساؤلات بشأن رؤيته لطبيعة العلاقات الدولية، في ظل التقارب الاستراتيجي بين موسكو وبكين، اللتين تمثلان أبرز منافسي واشنطن على النفوذ والهيمنة الدولية.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، في تحليل للكاتب باتون والش، إن اللقاء المرتقب في مدينة شنتشن الصينية يثير مخاوف أوروبية من التفاهمات التي قد يتوصل إليها القادة الثلاثة خلف الأبواب المغلقة، لا سيما في ظل غياب أجندة واضحة ومحددة للمباحثات.

وأضافت الشبكة أن أحد أبرز مصادر القلق يتمثل في رغبة ترامب في كسب ود القادة الأقوياء، وما قد يترتب على ذلك من تفاهمات غير معلنة مع بوتين وشي، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي سيستفيد من ظهوره إلى جانب نظيريه الأمريكي والصيني، بما يعزز مكانة موسكو الدولية بعد سنوات من العزلة الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت سي إن إن عن مسئول أوروبي قوله إن ترامب يميل إلى الاستماع لآخر شخص يتحدث معه، وهو ما قد يؤثر في مواقفه خلال اللقاء، فيما أعرب دبلوماسي أوروبي عن تشاؤمه إزاء النتائج المحتملة للقمة فيما يتعلق بالأمن الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن التقارب بين الصين وروسيا لا يعني بالضرورة أن بكين مستعدة للعب دور الوسيط المحايد في الحرب الأوكرانية، إذ تحتاج الصين إلى تجنب هزيمة موسكو، التي تمثل شريكًا مهمًا لها في مواجهة النفوذ الأمريكي والغربي.

ولفت التحليل إلى أن بكين لم تقدم دعمًا عسكريًا شاملًا لروسيا منذ اندلاع الحرب، لكنها في الوقت نفسه لم تتخل عن شراكتها مع موسكو، وهو ما يعكس حساباتها الاستراتيجية ومصالحها في استمرار التوازنات الدولية الحالية.

وحذرت سي إن إن من أن الخطر لا يقتصر على التفاهمات التي قد يعلنها ترامب عقب الاجتماع، بل يمتد إلى إتاحة الفرصة لبوتين لاستعادة حضوره على الساحة الدولية دون تقديم تنازلات ملموسة بشأن الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن احتمال تحميل كييف والدول الأوروبية مزيدًا من الضغوط لتقديم تنازلات.

واختتمت الشبكة تحليلها بالإشارة إلى أن القمة قد تحمل تداعيات تتجاوز نتائجها المباشرة، إذ يمكن أن تعزز صورة تراجع النفوذ الغربي، في وقت يجتمع فيه ترامب مع زعيمين تتقاطع مصالحهما في مواجهة عدد من السياسات الأمريكية.



