أعلن الفرنسي كلود لوروا، المدير الفني لمنتخب الكونغو، رحيله عن تدريب المنتخب بعد الهزيمة أمام جزر في تصفيات أمم إفريقيا 2027.

وخسرت الكونغو أمام جزر القمر بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب الكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال كلود لوروا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء: «من أجل تهدئة الأجواء، وضمان أن تسير الأمور بشكل صحي وهادئ لكرة القدم في هذا البلد، أتقدم باستقالتي، لقد فشلت في أداء مهمتي وتحقيق الهدف الذي كلفت به».

وأوضح: «رغم أن التأهل لا يزال ممكنًا من الناحية الحسابية، فإن الأمر يحتاج إلى معجزة، تتمثل في الفوز بالمباراتين المتبقيتين وخسارة جزر القمر لمباراتيهما، لا يزال ذلك ممكنا، لكن الحل الأفضل هو إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح».

وتولى كلود لوروا تدريب منتخب الكونغولي في يونيو الماضي، حيث خاض معهم 4 مباريات، في الولاية الثالثة له مع المنتخب، تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة مرتين.

ويحتل منتخب الكونغو المركز الرابع والأخير في المجموعة السابعة من التصفيات، برصيد نقطتين فقط بعد مرور 4 جولات، فيما تتصدر الكاميرون المجموعة برصيد 10 نقاط، تليها جزر القمر برصيد 7 نقاط.