التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، السيناتور ديفيد ماكورميك، عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأدنى وجنوب آسيا ومكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء قد تناول سبل مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية في ضوء العلاقات المتميزة بين الجانبين، حيث أعرب الوزير عن تقديره لدعم السيناتور ماكورميك للعلاقات بين البلدين، ولمواقفه الداعمة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما استعرض الجانبان فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأهمية البناء على الاتفاق الإطاري للأهداف الاستراتيجية الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين البلدين.

بحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، ومن بينها الأزمة مع إيران والوضع في اليمن وتداعيات التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وانعكاساته على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، لاسيما في مجالي الغذاء والطاقة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة العمل على خفض التصعيد واستعادة التهدئة من خلال تسوية تفاوضية شاملة تحول دون اتساع نطاق الصراع، مؤكداً رفض مصر وإدانتها للاعتداءات على دول الخليج، وأن أمن الدول الخليجية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما أكد دعم مصر لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة، وأهمية الانتقال إلى مرحلتها الثانية، وضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى.