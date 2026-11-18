استقبل أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، اللواء أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بمقر النادي، بحضور أعضاء مجلس إدارة إنبي، في إطار تعزيز التعاون والتقدير المتبادل، عقب النجاح الكبير الذي شهدته البطولة العربية الـ37 للأندية لتنس الطاولة، والتي استضافتها مصر.

وحضر اللقاء خالد الجنزوري، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب عبد ربه إبراهيم، أمين الصندوق، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد شوقي غريب، وعبد الشهيد الشهابي، وأحمد نبيل سرايا، ومحمد سعد إبراهيم، إلى جانب محمد رفاعي، المدير التنفيذي للنادي، وعبد المنعم الجعفري، المدير المالي للنادي بالإضافة إلى أيمن زكريا رئيس الجهاز الفني لتنس الطاولة.

وأعرب أيمن الشريعي عن خالص تقديره للواء أشرف حلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد في تنظيم البطولة العربية، وما قدمه من دعم وتعاون وتسهيلات لجميع الفرق المصرية المشاركة، مؤكدًا أن التعاون بين الاتحاد والأندية يمثل ركيزة أساسية لتطوير الرياضة المصرية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما وجه المحاسب عبد ربه إبراهيم، المشرف على نشاط تنس الطاولة بالنادي، ومحمد سعد إبراهيم، الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد على دعمه المتواصل للنادي، وتعاونه الدائم وتسهيل كافة العقبات أمام الفرق المصرية، مؤكدين أهمية استمرار هذا التعاون بما يسهم في دعم اللاعبين والارتقاء بمستوى اللعبة.

وفي لفتة تقديرية، أهدى أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، درع النادي إلى اللواء أشرف حلمي، تقديرًا لجهوده في تطوير اللعبة، ودوره في تنظيم البطولة العربية، وما يقدمه من دعم مستمر للأندية واللاعبين.

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف حلمي عن سعادته بزيارة نادي إنبي، مشيدًا باهتمام مجلس إدارة النادي بمختلف الألعاب الرياضية، وبالمنظومة المتميزة التي يمتلكها إنبي، خاصة اهتمامه بقطاع الناشئين واكتشاف المواهب ورعايتها، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يسهم في دعم المنتخبات الوطنية وإمدادها بالعناصر المميزة القادرة على تحقيق الإنجازات.

كما أثنى رئيس الاتحاد على رؤية مجلس إدارة نادي إنبي في بناء منظومة متكاملة لصناعة الأبطال، والاهتمام بهوية قطاع الناشئين، بما يعكس دور النادي في تطوير الرياضة المصرية.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان كلمات التقدير والاعتزاز، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يخدم رياضة تنس الطاولة المصرية، ويسهم في دعم اللاعبين والناشئين وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.