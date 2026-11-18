قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة وسط قطاع غزة، تمثل مناورة عسكرية تستهدف تحقيق مكاسب سياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تنياهو، من خلال استدراج جيوب المقاومة إلى الرد والقتال، في ظل تراجع موقفه السياسي داخل إسرائيل.

وأضاف "كبير" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن "نتنياهو" يتعامل بشكل فردي مع الملفات المختلفة منذ نحو 3 سنوات، دون وجود موافقة أو رفض حقيقي من الأطراف الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن خسارته الأخيرة في انتخابات الكنيست، وإن لم تكن كاملة حتى الآن، تعكس بداية تراجع موقعه السياسي.

وتابع أن العملية العسكرية بدأت في منطقة المغراقة غرب شارع صلاح الدين، مع ممارسة ضغوط على السكان للنزوح باتجاه غرب النصيرات أو ساحل البحر، معتبرًا أن "نتنياهو" يختلق مواجهة عسكرية جديدة دون مبرر ويصفها بأنها عملية محدودة، رغم خطورتها وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى تسجيل 6100 اختراق إسرائيلي للاتفاق منذ 13 أكتوبر 2025، بينها أكثر من 2500 حادث إطلاق نار و2500 حادث قصف، فضلًا عن استشهاد أكثر من 1700 فلسطيني، مرجعًا المسئولية الى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها صاحبة خطة النقاط العشرين ومجلس السلام، لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعماره، مؤكدًا أن "نتنياهو" يتحرك في مرحلة وصفها بالرمق الأخير سياسيًا.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة"، أن العملية العسكرية التي أعلن عنها، اليوم، في غزة، تستهدف إزالة أي تهديد لقواته العاملة بالمنطقة، مؤكدًا احتفاظه بحرية العمل والتحرك كلما اقتضت الضرورة، لإزالة أي تهديد فوري في القطاع.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قواته وجهاز الأمن العام "الشاباك" نشاطًا عسكريًا مركزًا في وسط قطاع غزة، غربي الخط الأصفر.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بدء عملية عسكرية في ثلاثة مربعات سكنية بمحيط مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، بالقرب مما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بالتزامن مع استمرار التوغلات والتحركات العسكرية في مناطق متفرقة من القطاع، في أول عملية يعلن عنها رسميًا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.