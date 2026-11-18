كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» واللجنة المنظمة المحلية موعد إطلاق شعار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية بتنظيم مشترك بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، خلال شهري يونيو ويوليو من العام المقبل.

وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي أنه سيتم الكشف عن الشعار الجديد للبطولة خلال مؤتمر صحفي غدًا، الخميس.

ويمثل الكشف عن الشعار محطة مهمة في الاستعدادات لتنظيم النسخة المقبلة من البطولة القارية التي تستضيفها كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، تحت شعار «باموجا»، وهي كلمة تعني معاً باللغة السواحيلية.

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن جماهير كرة القدم حول العالم يمكنها متابعة حفل الكشف عن الشعار عبر منصاته الرقمية الرسمية، في الموعد المحدد.

ويأتي الإعلان قبل 213 يوماً من انطلاق البطولة، التي تمثل حدثاً تاريخياً لكرة القدم في شرق القارة الأفريقية، مع استضافة ثلاث دول للبطولة للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.