قال جاي كلايتون، مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الأعطال التكنولوجية التي ​لحقت بأنظمة حيوية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لم تكن هجوما ‌منسقا أو برعاية دولة، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب انتقادات متزايدة بشأن تعاملها مع القضية.

وشملت الأعطال توقف السفر الجوي على مستوى البلاد، وانقطاع ​خدمة مايكروسوفت الذي أثر على خدمات البريد الإلكتروني، واضطراب مؤقت في ​شبكة وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وقال كلايتون أمام لجنة الأمن الداخلي في ⁠مجلس النواب، خلال جلسة عن التهديدات العالمية للأمن الداخلي: "أتفهم أن توقيت هذه ​الوقائع قد يثير تساؤلات، وهو أمر طبيعي؛ فمن حق الشعب الأمريكي طرح هذه ​الأسئلة علينا. لكن بناء على ما نعرفه اليوم، وبعد إجراء تدقيق دقيق ومكثف، تبين أن هذه الانقطاعات في الخدمات منفصلة عن بعضها، وترتبط بأعمال صيانة وتغييرات تقنية"، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع: "إنها ليست هجوما ​منسقا أو مدعوما من دولة أجنبية".

وأضاف كلايتون أن التهديدات الإيرانية زادت ​بشدة، لكنه لم يربطها بموجة الأعطال المحلية.

وتكابد الإدارة الأمريكية أحيانا لتقديم رسالة موحدة تعالج المخاوف ‌المتزايدة ⁠لدى الرأي العام والكونجرس، إذ طالب بعض حلفاء الرئيس الجمهوري بمزيد من الإجابات حول ما الذي حدث. ووصف ترامب أمس الثلاثاء الأوضاع بأنها "على ما يرام".

ويخشى خبراء من أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُغذي موجة من الأنشطة عبر ​الإنترنت، حيث تُقدم شركات ​الأمن الإلكتروني ⁠بانتظام أمثلة على استخدام متسللين للذكاء الاصطناعي لشن عشرات الاختراقات في وقت واحد.

وشملت الوقائع مؤخرا أيضا تعطل بعض العمليات ​المصرفية لبنك جيه.بي مورجان تشيس، وعطلا تقنيا في شركة ​يونايتد إيرلاينز ⁠للطيران أدى إلى تأخير حوالي 150 رحلة، وانقطاعا في خدمات شركة أبل أثر على خدمات العملاء، بما في ذلك أبل باي وآي كلاود.

وأقر وزير الخارجية ⁠الأمريكي ​ماركو روبيو، في حديث للصحفيين في مانيلا اليوم ​الأربعاء، بأن هذه الوقائع "مقلقة"، لكنه قال إنها غير مترابطة تماما، ولا يوجد "أي دليل" على أنها ​ناجمة عن "جهات خبيثة".