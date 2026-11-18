قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يعلم حجم المخاطر المتعلقة بإقدامه على مسار السلام، وقَبل بهذه المخاطر.

وأضاف خلال احتفالية منح ميدالية الكونجرس الذهبية إلى اسم الرئيس الراحل أنور السادات، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة)، أن السادات دفع ثمن رؤيته للسلام وقدم حياته سبيلًا لذلك.

وأوضح أن الرئيس السادات قدّم أكثر من مجرد توقيع اتفاقية، بل ترك للجميع مسئولية، مشيرًا إلى أنه على مدار أكثر من نصف قرن أبقت مصر والولايات المتحدة على هذه الشراكة المستدامة المتجذرة بالدبلوماسية والاحترام المتبادل والسعي نحو الاستقرار الإقليمي.

ولفت إلى أن السلام بين مصر وإسرائيل مرّ بالكثير من التقلبات، موضحًا أنه تم التأكيد على أن السلام الدائم ممكن لكن الأمر يذكِّر بأن العمل بشأن هذه القضية لم ينتهِ بعد.

وشدد على أن استقرار مصر ودبلوماسيتها وعزمها الذي لا يتزعزع لأجل قضايا السلام بالشرق الأوسط تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي، مؤكدا العمل المشترك مع الولايات المتحدة على مدار سنوات لحفظ مصالح البلدين.

ونوه إلى أن مصر لا تزال الشريك والوسيط والدولة التي تسعى نحو السلام، ليس كمجرد شعار ولكن كالتزام اشتراتيجي.