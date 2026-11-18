أكد هاني رمزي أن الأهلي مطالب بالاستعداد جيدا لمواجهة بيراميدز، من خلال دراسة طريقة لعب موكوينا والتجهيز لأكثر من سيناريو خلال المباراة، في ظل صعوبة المواجهة وقوة المنافس.

وقال رمزي عبر برنامج أوضة اللبس، إن الأهلي يحتاج إلى التفوق في الكرات الثانية وكسب الالتحامات، باعتبارهما من أهم العوامل التي قد تمنحه الأفضلية أمام بيراميدز.

وأضاف أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من البدلاء القادرين على تغيير شكل المباراة، كما أبدى قلقه من أداء الفريق الأحمر تحت قيادة الحسين عموتة، بغض النظر عن النتائج التي حققها.