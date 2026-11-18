أكد المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، أن النادي يتجه للاعتماد بشكل أكبر على لاعبي قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، مع ضعف احتمالية التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال محسن صلاح، في تصريحات خاصة لـ"ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "لدينا لاعبون مميزون في قطاع الناشئين، مثل محمد عبد الناصر، الذي سينتقل إلى النادي الأهلي في شهر يناير المقبل".

واختتم رئيس المقاولون العرب تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم في المباريات الماضية.