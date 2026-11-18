قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن شجاعة الرئيس الراحل محمد أنور السادات غيرت التاريخ، مؤكدا أن رؤيته تستمر في إرشاد الجميع حاليا.

وأضاف خلال احتفالية منح ميدالية الكونجرس الذهبية إلى اسم الرئيس الراحل أنور السادات، أن إعطاء الميدالية الذهبية للرئيس الراحل السادات يعني إدراك الكونجرس للحقيقة التي مفادها أن صنع السلام هو الأمر الأهم لدى الدول.

وأشار إلى أن مصر تستقبل هذه الجائزة بامتنان كبير وفخر، مشددا على أن التكريم الحقيقي للرئيس السادات يكون بالبناء على السلام الذي حققه.

ودعا إلى الاستمرار في هذا النداء الذي أطلقه الرئيس الراحل عام 1977 في الكنيست الإسرائيلي، عندما قال آنذاك "املؤوا الأرض والسماء بتراتيل السلام واملؤوا كل قلب بآمال نحو السلام واجعلوا تلك الأنشودة تجلب دومًا ثمار السلام".

ولفت إلى أنه منذ 51 عامًا، تحدث السادات أمام الكونجرس ومدّ يد الصداقة للولايات المتحدة ودعا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ونوه إلى أن الرئيس السادات فهم بأن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكتمل دون أن يتم حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه بعد عامين من ذلك حقق السادات ما قد رآه ممكنًا فذهب إلى القدس.

وشدد على أن السادات لم يذهب من منطلق الضعف بل من منطلق القوة، ولم يذهب على حساب الكرامة المصرية لكنه ذهب دفاعًا عن مصر.

وتابع: "في كامب ديفيد وعبر اتفاقية السلام ومع الانخراط والدعم الأمريكي الواضح فتح السادات الطريق نحو السلام واستعادة السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء".