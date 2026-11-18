أشاد الهولندي باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق، بإمكانيات المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم، مؤكدًا أنه يمتلك المقومات التي تؤهله للعب بقميص الفريق الكتالوني.

وقال كلويفرت في تصريحاته لبرنامج «أوضة اللبس» ، إن حمزة عبدالكريم مهاجم قوي ويستحق الحصول على فرصة اللعب لبرشلونة، مشيرًا إلى أنه يمتلك مواصفات المهاجم رقم 9 المثالي، وأن النادي لم يشهد منذ فترة طويلة قدوم مهاجم يمتلك مثل هذه الإمكانيات.

وأضاف نجم برشلونة السابق أن حمزة يحظى باحترام الجميع داخل الفريق، في ظل التزامه وانضباطه، مؤكدًا ثقته في قدرته على تقديم الكثير خلال الفترة المقبلة.

واختتم كلويفرت تصريحاته بالتأكيد على أن حمزة عبدالكريم يمتلك مستقبلًا كبيرًا مع برشلونة، في إشادة لافتة بالمهاجم المصري الشاب وإمكانياته الفنية.