كشف خالد بيبو، مدير الكرة بنادي زد، موقف ناديه من طلب تأجيل مباراة سموحة، المقرر إقامتها غدًا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في ظل غياب 6 لاعبين عن الفريق لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية.

وقال خالد بيبو، في تصريحات خاصة لـ"ستاد المحور" ، إن نادي زد لم يطلب تأجيل المباراة من اتحاد الكرة، موضحًا أن لاعبي منتخب مصر الأولمبي يتبعون أنديتهم وليسوا متعاقدين مع اتحاد الكرة.

ونفى مدير الكرة بنادي زد تلقي ناديه أي عروض بشأن الثنائي طارق علاء ومحمد حسين، مؤكدًا أن الأخير لم يتلقَّ أي عرض من النادي الأهلي.