كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ادعاء شخص بجمع عامل لمبلغ مالي من أهالي قرية تابعة لمحافظة الدقهلية، بغرض شراء سيارة لنقل الموتى، وعدم الوفاء بذلك.

ويأتي ذلك في إطار توضيح لما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام أحد العاملين بوزارة الأوقاف بجمع تبرعات من أهالي القرية محل سكنه بالدقهلية، بدعوى شراء سيارة «نقل موتى» لخدمة أهالي القرية، وعدم الوفاء بذلك واستيلائه على المبالغ المالية.

وأمكن من خلال الفحص تحديد المشكو في حقه (موظف بمديرية أوقاف الدقهلية، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وتبينت سابقة عضويته بمجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وقيامه وأعضاء الجمعية، منذ عدة سنوات، بجمع تبرعات من أهالي القرية لشراء سيارة «نقل موتى» لخدمة أهالي القرية، وتم شراؤها تحت إشراف مجلس إدارة الجمعية واللجنة المختصة (وأيد ذلك مجلس إدارة الجمعية).

فيما تقدم أعضاء الجمعية ببلاغ بمركز شرطة أجا بالدقهلية ضد القائم على النشر (حلاق، مقيم بذات الدائرة، ومتواجد حاليًا خارج البلاد)، اتهموه فيه بالتشهير بهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.