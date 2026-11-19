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أصدر رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة إعلانًا مشتركًا بشأن تعزيز السلام والأمن الدوليين، عقب اجتماع عُقد في مدينة شنجن الصينية، في 19 نوفمبر 2026، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الصين الرسمية، الخميس، تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الدولية، وسبل الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز الأمن الدولي.

وتضمن الإعلان أربعة محاور رئيسية، وهي: إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، واحترام سيادة الدول، والحد من المخاطر النووية.

وأكدت الدول الثلاث، بصفتها أعضاء دائمين في مجلس الأمن، التزامها بدعم إصلاح الأمم المتحدة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية والاضطلاع بمسئوليتها الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين.

وأعلنت الدول الثلاث عزمها زيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية المكررة، بما يحقق المنفعة لدول العالم، مشددة على أهمية ضمان استقرار تدفقات الطاقة.

وشدد رؤساء الدول الثلاث على أهمية احترام مبدأ موافقة الدولة والحصانة الممنوحة لمسئوليها، مؤكدين ضرورة عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة استخدام اختصاصاتها.

وأكد القادة أن الحرب النووية لا يمكن خوضها ولا ينبغي أن تقع، واتفقوا على إجراء حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.