كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول منشور تضمن ادعاء رش إحدى الطالبات مادة سامة على زميلاتها داخل مدرسة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن أجهزة الأمن رصدت تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء رش إحدى الطالبات مادة سامة على زميلاتها داخل إحدى المدارس بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بإصابة 28 طالبة بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، بحالات اختناق واحمرار بالعين.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام طالبة برش بخاخ في اتجاه زميلاتها أثناء وجودهن بالمدرسة، على سبيل المزاح، ما أسفر عن إصابتهن، وجرى نقلهن إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الوزارة أنه أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها طالبة مقيمة بدائرة القسم، وعُثر بحوزتها على عبوة رذاذ رادع.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، موضحة أنها حصلت على العبوة من والدها، الذي أمكن ضبطه، وتبين أنه يعمل تاجر خردة. وبسؤاله، أيد ما جاء بأقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.