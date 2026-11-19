قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة عامل بإحدى شركات السيارات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في أقراص الترامادول المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، في القضية رقم 23684 جنايات مركز ديرب نجم لسنة 2026.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بحيازة أقراص من مخدر الترامادول بقصد الاتجار.

وكشفت التحقيقات عن حيازة المتهم 3600 قرص من عقار الترامادول المخدر، بالإضافة إلى سلاح ناري خرطوش وذخيرة دون ترخيص، فضلا عن مبلغ مالي وهاتف محمول.

وأشارت التحقيقات إلى استخدام المتهم السلاح في حماية نشاطه غير المشروع في تجارة المواد المخدرة، على النحو المبين بالتحقيقات.