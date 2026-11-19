انطلقت في الصين، صباح اليوم الخميس، قمة ثلاثية استثنائية تجمع الرئيس الصيني شي جين بينج، بنظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، لبحث أبرز النزاعات الدولية والملفات الشائكة على الساحة العالمية.

ويعيد اللقاء الذي تحتضنه مدينة شنجن جنوبي الصين إلى الأذهان قممًا قلّما شهد العالم نظيرًا لها منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي اللقاء في لحظة تتسع فيها رقعة الحروب، من أوكرانيا إلى إيران، وتتداخل فيها مصالح القوى الكبرى وحساباتها، فيما تقف بكين في قلب المشهد، وقد بات لموقفها وزن في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك.

وسبقت القمة الثلاثية سلسلة من الاستقبالات واللقاءات الثنائية اللافتة، بدأت الأربعاء بوصول القادة المشاركين في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» إلى مدينة شنجن.