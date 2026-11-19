قال الفنان فاروق فلوكس إنه يمتلك مكتبة تضم نحو 100 ألف كتاب، بينها مقتنيات نادرة، مشيرًا إلى احتفاظه بجميع أعداد مجلة الهلال منذ صدور عددها الأول، بعد تجليدها وترقيمها، مضيفًا أنها مجموعة نادرة قد لا تتوافر حتى في دار الهلال ذاتها.

وتابع "فلوكس" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أنه عندما ينظر إلى مكتبته يتساءل عن الوقت الذي أتاح له قراءة كل هذه الكتب واقتناء هذا العدد الكبير منها، إلى جانب مشواره الفني والمهني.

وأضاف أن شغفه بالقراءة بدأ منذ طفولته، عندما كان والده يحضر له مجلتي “البلبل” و”الكتكوت”، ثم مجلة “الهلال” مع تقدمه في العمر، كما أهداه كتابًا عن “الملحي”، قبل أن يقرأ أول رواية للأديب نجيب محفوظ، وهي “بداية ونهاية”، ومن هنا بدأت رحلته مع القراءة.

وتطرق إلى تكريمه في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، قائلاً إنه يشعر بسعادة كبيرة، مشيدًا بالفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، الذي وصفه بالزميل والصديق الذي يحبه ويقدره، وكذلك الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، لتقديرهما مشواره الصعب والجهد الذي بذله طوال حياته.